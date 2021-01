Biologieleraar Guillaume (21) geeft les vanuit zijn schuur

ALKMAAR - De schuur is amper 2 bij 2 meter, maar meer heeft biologiedocent Guillaume Klopper ook niet nodig. Vanuit zijn tuinhuisje in Alkmaar bereikt hij al zijn leerlingen van scholengemeenschap Willem Blaeu, tot groot plezier: "Bij online lessen vergeet je weleens wat en dan is dit vet handig", aldus leerling Pascale.

Biologieleraar Klopper in zijn lesschuur - Carolien Hensbergen / NH Nieuws

"Welkom bij weer een les van bio met Klopper", klinkt het luid en duidelijk vanuit het tuinhuisje. De 21-jarige biologiedocent staat voor een groot scherm waarop het spijsverteringsstelsel is te zien. Hij spreekt alsof er een hele klas naar hem luistert. "Drie jaar geleden ben ik al begonnen met filmpjes voor leerlingen die moeite hadden met bepaalde stof", vertelt Guillaume. "Er was behoefte aan extra uitleg en ik ben gaan publiceren op Instagram." Wat begon als een extraatje, werd tijdens de lockdown een must voor al zijn leerlingen van 2 mavo en havo.

Quote "Het is niet de toekomst van het onderwijs, maar wel nu noodzakelijk" Guillaume Klopper

De biologiedocent vond een tweedehands smartboard en zijn schuurtje bleek hiervoor de aangewezen plek. Sinds kort kunnen zijn leerlingen ook live zijn biologieles volgen. Beter onthouden Mavo eindexamenleerling Pascale Polonio heeft zelf geen les van Guillaume, maar volgt wel zijn video's. "De filmpjes van meneer Klopper helpen onwijs bij het voorbereiden van een toets. Je kunt informatie terug vinden en het wordt goed uitgelegd. Bij de online lessen ben ik snel afgeleid en mis ik wel eens wat. De filmpjes zijn dan vet handig. Ik raad ze echt aan en vooral als je in nood bent."

Biologieleraar geeft les vanuit zijn schuur - NH Nieuws

De biologieleraar zegt ook klaar te staan voor eindexamenkandidaten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "Als je thuis zit, is het soms moeilijk om geconcentreerd te blijven of om antwoorden op al je vragen te vinden."

Middelbare scholen Tot zeker 7 februari zijn middelbare scholen gesloten de vespreiding van het coronavirus tegen te gaan. Over drie weken horen we of de maatregelen langer zullen duren. Tot die tijd krijgen scholieren dus thuis les. De anderhalve meter maatregel geldt wel weer, maar dus alleen voor examenkandidaten.

Komen er vanaf nu alleen maar online lessem? Guillaume: "Het is zeker niet de toekomst van het onderwijs, maar nu gewoon noodzakelijk." Hij wil zijn leerlingen helpen. "Ik merk zelfs dat het op deze manier voor sommigen makkelijker is om vragen te stellen dan in de groep. En ik merk dat ze het heel erg leuk vinden dat ik ze nu les geef vanuit de schuur in mijn tuin."