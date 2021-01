Zorgen bij scholen door lange lockdown

ZWAAG - Er zijn zorgen bij scholen vanwege de lange lockdown, die morgen waarschijnlijk met zeker een week wordt verlengd. Zo ook bij de Roald Dahlschool in Zwaag waar de druk oploopt voor de docenten, omdat ze zien dat er met name van de noodopvang steeds meer gebruik wordt gemaakt.

"In de eerste weken van de eerste lockdown was dat nog vier, vijf procent die gebruik maakte van de noodopvang. Nu is dat twintig procent", legt directeur Sylvia Woudstra uit. Ze heeft begrip voor de ouders, maar het brengt ook problemen met zich mee, omdat er ook meer wordt gevraagd van het online-onderwijs. "Als het beroep op de noodopvang toeneemt, dan is de combinatie met het online-onderwijs lastiger te bewerkstelligen. En als je dan een klein team hebt met weinig medewerkers, dan hebben die een zware last te dragen.

Lastig lesgeven

Ook het lesgeven vereist aanpassingen, zo legt docent Germaine Belfor uit. "Ik vind het wel lastig, omdat iedereen op verschillende momenten ander werk doet. Ik weet niet precies van alle opdrachten in groep vijf, omdat ik leraar ben van groep zes. Dat maakt het minder gestructureerd dan ik gewend ben."

Maar ook voor de leerlingen is het ook wennen. "Ik vind het wel speciaal. Ik ben hier normaal niet", vertelt een jongen. Het thuiswerken werkt ook prima vertelt een klasgenootje. "Dat gaat wel goed. Alleen word ik dan wel afgeleid. Als vrienden aanbellen, maar ik nog niet kan spelen, omdat ik nog niet klaar ben."

Zorgen over achterstand

Mogelijk kunnen de basisscholen op 25 januari weer open zo meldde het AD. Maar in het ergste geval, kan deze manier van lesgeven nog wel eens een paar weken duren. Een vooruitzicht waar de school liever niet over nadenkt. "Ook al doet iedereen z'n best, het is toch niet hetzelfde als onderwijs geven op de normale manier. Er kan een achterstand ontstaan. Maar ook kinderen die hun vriendjes niet zien en de structuur missen, dat vind ik wel zorgelijk", vertelt juf Germaine.

Directeur Sylvia Woudstra vult aan. "Bijvoorbeeld inhoudelijk het aanbod voor groepen drie, vier en vijf, waar de basis gelegd wordt. Kunnen we dat nog goed voortzetten, moeten we nog zaken aanpassen? Het zal zeker effecten hebben. Welke precies durf ik niet te zeggen. Maar we maken ons wel zorgen."