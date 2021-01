Anderhalve meter afstand terug op middelbare scholen: "Toch weer eventjes lastig"

AMSTERDAM - Middelbare scholieren moeten op school weer anderhalve meter afstand tot elkaar houden, zo maakte premier Rutte gisteren op de persconferentie bekend. Begrijpelijk, noemt rector Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum in Amsterdam het besluit. Maar het betekent wel dat de school weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. "En dat is toch weer eventjes lastig."

Afgelopen zomer bepaalde het Outbreak Management Team (OMT), het expertteam dat het kabinet adviseert, dat leerlingen onderling geen afstand hoefden te houden. Vorige week kwam het OMT daarop terug. OMT-lid Karóly Illy zei tegen Nieuwsuur dat het 'een vergissing' was dat scholieren een beperkte rol spelen in de verspreiding van corona. Daardoor is het advies van het OMT weer aangescherpt en geldt vanaf nu weer de anderhalvemeterregel op de scholen.

"Dat betekent dat je weer moet spreiden. We moeten het vandaag in ieder geval erover hebben hoe we dat goed gaan oppakken", zegt rector Jan Paul Beekman in De Ontbijttafel op NH Radio.

Spreiden

Volgens de rector moet de maatregel wel goed toe te passen zijn. Momenteel mogen alleen de examenklassen, op het Spinoza zijn dat zo'n 200 of 300 leerlingen, fysiek naar school. "We zien ook dat de roosters niet hetzelfde zijn. Dus het eerste uur heb je een kwart van onze leerlingen, het tweede uur komt dan nog de volgende club binnen. Dus dat kunnen we wel heel aardig spreiden. In de route naar het lokaal en weer terug moeten we wel even kijken hoe we dat gaan doen, maar dat zal geen groot knelpunt geven."

De meeste leerlingen van zijn school begrijpen de maatregel ook wel, zegt Beekman. "Aan de andere kant merk ik ook wel bij leerlingen dat ze nu het liefst weer alles bij het oude zouden willen hebben. En dat ze zich ook wel zorgen maken of ze het centraal examen wel gaan halen."

Zorgen

Die zorgen leiden bij sommige leerlingen tot grotere problemen, zegt de rector. "Ik merk dat met name bij de middenbouwleerlingen een aantal zijn die zich toch wel heel erg zorgen maken. We zien een grotere vraag richting de zorg die we bieden. Dus dat is toch wel een groep die niet kwetsbaar was, maar nu wel wordt. Dat vind ik inderdaad zorgelijk."

Toch proberen ze ook op het Spinoza Lyceum er het beste van te maken. "Kinderen hebben het al moeilijk en ik heb het ook echt wel met ze te doen. Aan de andere kant, als we nu even met z'n allen goed doorpakken, dan zijn we er ook misschien ietsje eerer vanaf. En dat begrijpen de meeste kinderen ook wel. Het is nu bijna net een jaar. Het moet nu ook maar eens een keertje over zijn, maar we gaan het merken."

Beluister hier het hele gesprek met rector Jan Paul Beekman in De Ontbijttafel: