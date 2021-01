Bijzondere editie schaaktoernooi Tata Steel: "Trots dat het doorgaat"

Het wordt een bijzondere editie van het Tata Steel-schaaktoernooi. Voor het eerst sinds de start in 1938 zullen alleen de grootmeesters hun kunsten vertonen. De honderden recreanten voor wie het een jaarlijks uitje is, blijven vanwege de coronamaatregelen thuis.

De grootmeesters gaan hun partijen spelen in het midden van de hal op een enorm podium achter plexiglas. Behalve amateurschakers worden ook toeschouwers geweerd. "Daardoor ga je de ambiance die zo bij dit evenement hoort missen. Aan de andere kant denk ik dat we heel trots mogen zijn dat hier straks geschaakt gaat worden", aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg.

Dat is spijtig voor hén, maar dat het evenement in deze tijd doorgaat voor de wereldtoppers onder de schakers, mag bijzonder worden genoemd. Het is alles behalve vanzelfsprekend dat de grootmeesters vanaf zaterdag hun eerste zetten doen in de Moriaan. Er zijn veel aanpassingen voor nodig in de sporthal om het toernooi te kunnen laten doorgaan. Zo zijn er speciale looproutes en aparte ingangen voor de spelers. Ook zullen alle schakers en mensen die bij de organisatie betrokken zijn vier keer worden getest.

Van den Berg maakte de zwaarste aanloop mee sind hij ruim twintig jaar geleden aan de leiding van het toernooi kwam te staan. "Veel landen hebben reisbeperkingen. En de spelers hebben natuurlijk ook geaarzeld: wil ik wel reizen, wil ik wel schaken? Ik ben een aaneenschakeling van dergelijke problemen tegengekomen. Maar ik denk dat we weer een mooi deelnemersveld kunnen presenteren met gretige spelers. De schakers hebben maandenlang alleen maar via de computer gespeeld. Met weer eens een fysiek toernooi verwacht ik dat we gretige spelers te zien krijgen."

Toernooi met 'Europees karakter'

De reisbeperkingen door corona hebben heeft geen invloed op de kwaliteit van het deelnemersveld in Wijk aan Zee. Wel kun je aan de nationaliteiten van de grootmeesters zien waar de problemen om te reizen het grootst waren. Zo ontbreekt de Indiër Viswanathan Anand, viervoudig winnaar en al jaren een vaste klant in de badplaats. Zijn landgenoot Pentala Harikrishna doet wel mee. Hij is Indiër maar woont in Praag. Het Iraanse wonderkind Alireza Firouzja woont in Parijs, relatief dicht bij Wijk aan Zee. Wesley So (VS, winnaar in 2017) ontbreekt.

Het deelnemersveld heeft door de reisbeperkingen een 'Europees karakter'. De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen (zeventien keer deelnemer waarvan zeven keer winnaar) geldt weer als één van de belangrijkste kandidaten voor de eindzege. Concurrentie wordt vooral verwacht van Fabiano Caruana, de winnaar van vorig jaar en nummer twee van de wereld, de Rus Ian Nepomniachtchi (nummer vier van de wereld) en Alireza Firouzja. Van de twee Nederlanders is Anish Giri, tweede achter Carlsen in 2019, de meest in het oog lopende speler. Jorden van Foreest is de andere Nederlandse grootmeester.

Vanwege de cornabeperkingen kent de 83ste editie van het toernooi geen 'uitstapjes.' In eerdere edities werd onder meer een ronde in Eindhoven, Leiden en Alkmaar gespeeld. Vrijdagavond is de loting. Zaterdag is de eerste ronde. De laatste speeldag is zondag 31 januari. De rustdagen zijn op 20, 25 en 28 januari.