Toppers spelen Tata Chess achter plexiglas: "Mensen snakken naar écht schaaktoernooi"

WIJK AAN ZEE - Het heeft lang geduurd voordat de organisatie een beslissing nam, maar het hoge woord is er uit: het Tata Steel-schaaktoernooi voor de grootmeesters gaat door. De toppers van de internationale schaakwereld komen van 15 tot en met 31 januari 2021 in actie in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee. In een tijd dat veel sportevenementen worden afgelast vanwege corona is het opvallend dat de 83ste editie van het toernooi van de staalfabriek wél doorgaat.

De opstelling van Tata Steel Chess 2021 - Tata Steel

Vorige week werd al duidelijk dat de challengers en de amateurs niet in actie komen. Ook zullen de grootmeesters geen uitstapjes maken naar andere steden. In vorige edities werden er twee rondes buiten Wijk aan Zee gespeeld. In het recente verleden gebeurde dat in Eindhoven, Leiden en Alkmaar. Als er publiek zal worden toegelaten in De Moriaan, zal dat mondjesmaat zijn.

Quote "De mensen en de schakers snakken naar een écht toernooi" Jeroen van den Berg, directeur van Tata Steel Chess

"Ik ben blij dat het toernooi doorgaat", zegt Jeroen van den Berg, de baas van de organisatie. "Er zijn sinds dit voorjaar zoveel zó veel toernooien afgelast of omgezet in online-evenementen, dat spelers en publiek snakken naar toernooien die wél doorgaan." Welke toppers in actie komen, is nog niet bekend. Wie in elk geval van de partij is, is de Nederlander Anish Giri, nummer elf van de wereld. Wie de tegenstanders van Giri zijn wordt binnenkort bekendgemaakt. De schakers zullen hun wedstrijden spelen op een podium dat wordt afgebakend door een scherm van plexiglas.