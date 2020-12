Amateurschakers gaan 'hun' toernooi missen: "Het voelt leeg"

Al is het kijken naar die grootmeesters soms ook een beetje frustrerend. Buschman: "Ik loop tijdens mijn partij vaak even weg. Dan ga ik kijken bij de toppers. Nou, als je ziet wat die doen! Dan denk ik bij mezelf: wat ben ik toch een prutser."

Hij heeft al veertig edities achter de rug. "Als het dan niet door blijkt te gaan, is dat wel even slikken. Maar ik zal me er bij neer moeten leggen."

Buschman heeft gelukkig genoeg andere hobby's, zoals biljarten. Die twee weken in januari komt hij dan ook wel door, al is het wel doorbijten. "Er is altijd reuring in die periode in Wijk aan Zee, want er gebeurt van alles. Nu maar hopen dat we in 2022 verder kunnen."

Organisatie

Er is nog geen beslissing genomen over het doorgaan van het Grootmeesterstoernooi, waar veertien spelers aan mee doen. Een woordvoerder verwacht 'op korte termijn' bekend te kunnen maken óf en zo ja in welke vorm de toppers hun partijen gaan spelen.