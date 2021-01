Zo ging het eraan toe bij het coronaprotest in Hilversum

HILVERSUM - Op het Marktplein in Hilversum was het een drukke bedoeling vanmiddag: rond de vijfhonderd demonstranten verzamelden zich om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De gemeente stond het protest onder strenge voorwaarden toe, maar gedurende de dag leken niet alle demonstranten zich aan de regels te houden. En dus was er geen andere optie voor de gemeente dan het protest vroegtijdig te beëndigen.

Een demonstrant uit zijn onvrede over de coronamaatregelen - NH Nieuws

NH Nieuws was aanwezig bij het coronaprotest vanmiddag op het Marktplein. Aldaar sprak NH-verslaggever Mark Arents onder andere met organisator Tinus Koops van de actiegroep Nederland in Opstand en enkele demonstranten. Die naar het plein waren gekomen voor het verkondigen van een boodschap: wij zijn tegen de lockdown, onze vrijheid wordt afgenomen. Want in hun ogen worden ze gedwongen tot het dragen van bescherming, waarvan volgens hen niet is aangetoond dat het werkt. Koops: "Misschien gaat meneer Rutte eens nadenken over waar hij mee bezig is." Tekst gaat verder onder de video

Demonstratie in Hilversum tegen de coronamaatregelen - NH Nieuws

Een aanwezige demonstrant vindt dat het met de maatschappij de verkeerde kant opgaat. "Met virus-paspoorts en dat je niet meer vrij kan zijn zoals we waren... En dat gezeur met anderhalve meter en mondkapjes, flauwekul vind ik dat." Een andere demonstrant - met een wit bordje om zijn nek met de tekst 'Leve vrijheid, stop corona' - gooit het over een andere boeg. Hij is namelijk bang dat de lockdown een enorme economische crisis veroorzaakt, met gevolgen die niet te overzien zijn. Strenge voorwaarden Burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes stond het protest onder strenge voorwaarden toe. Eerder zei Broertjes tegen NH Nieuws er bovenop te zitten als het gaat om de regels. "Als mensen zich er niet aanhouden, dan is het jammer." Om de demonstranten te helpen, had de gemeente cirkels op het plein aangebracht om ervoor te zorgen dat demonstranten anderhalve meter afstand tot elkaar bewaarden. Alleen niet iedereen leek zich aan de regels te willen houden, her en der werden deze zelfs genegeerd. Hiertoe werden zij meerdere malen gewaarschuwd, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Ook de drone die over het plein cirkelde, schrok de demonstranten niet af. 'Feestsfeer' Toen waarschuwingen geen zin meer leken te hebben, de muziek te hard aanstond en een feestsfeer opkwam, besloot de gemeente het protest vroegtijdig te beëndigen.

Organisator Tinus Koops zegt dit te betreuren. "Wij gaan aanstaande maandag aangifte doen tegen de veiligheidsdriehoek die aanwezig is geweest. En ook tegen de gemeente wegens het vernielen van andermans spullen." Ook vindt Koops niet dat de muziek te hard stond en er een feestsfeer is onstaan. "Wij zouden muziek draaien, dat wisten ze ook. Dat hadden wij van tevoren duidelijk gecommuniceerd. Ook was er geen sprake van een feestsfeer, echt niet. Ik vind het miereneuken. Het is zorgen dat je als burgemeester op alle manieren buiten schot blijft." Ook alle huur en kosten gaat de actiegroep Nederland in Opstand proberen te verhalen op de gemeente Hilversum. De gemeente blijft bij hun standpunt: er was geen andere optie dan het stoppen van de demonstratie, omdat de anderhalvemeterregel niet werd gevolgd en een niet gewenste sfeer onstond.