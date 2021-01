Gemeente beëindigt coronaprotest Hilversum met ruim 400 man vanwege 'feestsfeer'

HILVERSUM - De gemeente heeft het coronaprotest in Hilversum rond 15.30 uur beëndigd waar die eigenlijk zou duren tot 16.00 uur. Volgens de woordvoerder van de gemeente is er sprake van een 'feestsfeer' en zouden de demonstranten zich niet aan de anderhalvemeterregel houden na meermaals te zijn gewaarschuwd. Ook is een demonstrant gearresteerd, maar de reden van diens arrestatie is vooralsnog onbekend.

De gemeente liet NH Nieuws rond 14.30 uur weten dat de anderhalvemeterregel wat haar betreft onvoldoende werd nageleefd. Inmiddels is besloten de demonstratie te beëndigen, omdat er sprake zou zijn van een 'feestende sfeer', aldus de woordvoerder van de gemeente Geke Uninge. Er werd gedanst en de muziek was te hard.

Vanmiddag meldde zich zo'n vier- à vijfhonderd demonstranten op het Marktplein in Hilversum om daar hun onvrede te uiten over de coronamaatregelen. De gemeente had cirkels op het plein aangebracht om te waarborgen dat demonstranten anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Hoewel een deel van de aanwezigen in de cirkels stond, werd de regel her en der ook genegeerd.

"Omdat ik de doelen steun, dat die lockdown moet stoppen", verklaart een man zijn aanwezigheid. "En omdat ik wil weten wat ze te vertellen hebben. Willem Engel ken ik van internet, en die Tinus, dus ik wilde het wel eens een keer live meemaken."

'Niet zoveel aan de hand'

Een andere demonstrant is naar het Marktplein gekomen, omdat hij het 'niet eens is met wat er momenteel wereldwijd gebeurt'. "Met alle maatregelen die genomen worden, want ik denk namelijk dat wat er aan de hand is, helemaal niet zo veel is. Er is niet zoveel aan de hand, maar daar kom je pas achter als je zelf onderzoek gaat doen."

Weer een andere man vindt dat Nederland door de wet- en regelgeving rondom corona steeds meer op een dictatuur gaat lijken. Hij zegt het aan den lijve te hebben ondervonden, toen hij twee weken geleden bij een ander lockdownprotest was in Hilversum. "Het bleek een verboden demonstratie te zijn, dat wist ik helemaal niet. Omdat ik bij die club was geweest, werd ik van de straat geplukt en voor drie uur in de cel gegooid."