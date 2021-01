Syrische broers pakken leven voortvarend op met eigen fietsenzaak in Vogelenzang

VOGELENZANG - Op gepaste afstand stond het halve dorp Vogelenzang vanmiddag op de stoep bij de opening van een nieuwe fietsenwinkel. Behalve dat ze eindelijk na 20 jaar weer banden kunnen laten plakken in hun eigen dorp, steunen de bewoners van harte de twee broers Jamil en Daniël Tokmahji, die op jonge leeftijd zes jaar geleden als vluchteling aankwamen in Nederland.

Jamil was 14 en Daniël 11 jaar oud, toen hun moeder met hen besloot te vluchten uit het door oorlog geteisterde land. Als christelijke familie waren ze hun leven niet zeker en bovendien wachtte voor de jongens de dienstplicht. "Dan had ik moeten vechten in plaats van nu fietsen repareren", concludeert de goedlachse Jamil.

Het gezin is in Vogelenzang neergestreken na verblijf in asielzoekerscentra in Ter Apel en Alkmaar. En daar floreren ze, samen met hun moeder die werkt in de plaatselijke supermarkt. Vlak voor de opening worden dan ook allerlei boeketten langs gebracht van dorpsbewoners en bijna iedereen die langs wandelt of fietst komt ze even sterkte toewensen.

Ook de burgemeester komt langs om het lintje door te knippen, iets wat hij zeker niet bij de opening van elke winkel doet. Maar Jamil, Daniël en hun moeder Mirna kent hij, omdat hij ze zelf heeft genaturaliseerd tot Nederlandse burgers.