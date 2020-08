Syrische vluchtelingen maken mondkapjes voor het amsterdamse AZC

AMSTERDAM - Vandaag hebben Syrische vluchtelingen en vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om mondkapjes te naaien voor azielzoekerscentra in Amsterdam. Ze helpen hiermee de AZC's, maar het is ook een manier om elkaar te ontmoeten: ''Veel Syrische vluchtelingen zitten door corona in een sociaal isolement'.'

Tussen het geluid van naaimachines door, hoor je een gezellige mix van Nederlands en Arabisch. Er wordt vandaag hard gewerkt om het aantal van vijfhonderd mondkapjes te halen. Maar de mondkapjes zijn niet het enige doel van vandaag: ''Wij vinden het belangrijk dat vrouwen de deur even uitkomen, nieuwe vaardigheden leren en kunnen oefenen met Nederlands,'' vertelt Kim Vrij van stichting Road of Hope. Volgens Kim voelen veel Syrische vluchtelingen zich tijdens corona geïsoleerd: ''We zien dat veel vrouwen moeilijk naar buiten gaan. De kleine kring die ze hebben zien ze nog wel, maar het is niet makkelijk om nieuwe contacten te maken. Zeker als je de taal nog niet goed spreekt. Daarom is het zo belangrijk dat we hier op een laagdrempelige manier kunnen samenkomen.'' Tekst loopt door onder de video.

Berta Eourdekian komt uit Aleppo en woont al vijf jaar in Nederland. Zij ziet om zich heen dat veel Syrische vrouwen binnenblijven: ''Dat is niet goed. Het is heel erg belangrijk dat je actief bezig bent en niet alleen maar thuis zit.'' De hele maand september worden er op vrijdag mondkapjes gemaakt in Ru Paré in Amsterdam Nieuw West.