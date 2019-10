Syrische vluchteling Ayman vindt geluk op podium: "Contact maken met Nederlanders maakt mij echt blij"

AMSTERDAM - Voor de Syrische vluchteling Ayman Qattan is op het podium staan het summum van geluk. Toen hij vier jaar geleden naar Nederland kwam en neerstreek in Amsterdam wilde hij dat werk gebruiken om contact te maken met de Nederlanders.

"Ik voel me blij als ik mensen kan helpen", vertelt Qattan, die in 2015 naar Nederland vluchtte. Hiervoor was hij werkzaam als acteur in Damascus, waar hij zijn grote droom leefde.

Tijdens de oorlog leek die in duigen te vallen. Maar nu hij vier jaar in Nederland woont, voelt hij zich herboren. "Eigenlijk ben ik dus maar vier jaar", vertelt hij tegen Abdou Al Assadi (54). Abdou is van oorsprong een Syrische journalist. Hij woont met zijn vrouw en kinderen inmiddels meer dan vier jaar in Nederland en loopt stage bij NH Nieuws.

Zijn grote liefde heeft hij niet hoeven achterlaten in Syrië, want inmiddels heeft Ayman zijn carrière als acteur in Nederland een vervolg gegeven. En dat doet hij niet alleen voor zijn eigen plezier. "Ik voel me blij als ik contact kan maken met de Nederlanders, als ik daarmee mensen kan helpen. Dan voel ik me echt blij."