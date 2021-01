Wandelen in eigen stad: "Het is de manier om je vrienden te blijven zien"

ZAANDAM - Het is vandaag de tweede editie van de Stadswandeling 075 en dat maakt de 20-jarige Femke van Vuure blij. Elke week maakt ze een nieuwe wandelroute om Zaanstad in de benen te krijgen en dat lukt, want dit weekend zijn alle plekken vergeven.

Het begon allemaal in Amsterdam, waar Femke de Amsterdamse versie liep. Het enthousiasmeerde haar zo, dat ze het graag naar haar thuisstad wilde halen. "Ik vind het zo leuk om routes te laten lopen in hun eigen stad omdat we zo weer nieuwe plekjes ontdekken", vertelt een vrolijke Femke.

Tijdens de route kunnen mensen niet alleen kijken, maar ook quizvragen beantwoorden. Wat betekent het Zaanse woord 'jeukbonkel' en wat maakte Verkade vroeger naast beschuit, chocolade en koekjes?

Horeca

Een ander belangrijk onderdeel van de route is de horeca. We strijken neer bij 'Il vero angolo Italiano'. De ondernemers hebben de zaak net geopend, maar zijn dolblij met de aandacht: "Ja we hebben al aardig wat mensen binnen gehad, dat is wel ontzettend leuk."

Jong en oud

Om de route coronaproof te houden mogen de wandelaars maximaal met twee personen wandelen. De wandelroute is voor jong en oud. Femke is positief verrast over haar leeftijdsgenoten.



"Ik merkte voor corona dat mijn leeftijdsgenoten net als ik niet echt wandelaars waren, maar nu is dat wel de manier hoe je je vrienden kunt blijven zien. Dus samen een wandelingetje dat gebeurt weleens en ik merk ook nu tijdens de stadswandeling dat steeds meer jongeren zich aanmelden."

Wekelijks

Volgende week heeft Femke weer een nieuwe route voor de wandelaars in petto. Dit kan door heel Zaanstad zijn. Hoe deze precies zal lopen, is nu nog een verrassing.