Oostzaan is een nieuw fenomeen rijker: rollatorwandelen

De kick-off van het rollatorwandelen was dinsdag en voor iedereen die afhankelijk is van een rollator, rolstoelers (met begeleider) en mensen die slecht ter been zijn toegankelijk. Twintig deelnemers, in gezelschap van wethouder Niels Bonenkamp, liepen een mooie route door ’t Twiske.

“Onder professionele begeleiding en een vaste groep vrijwilligers kan iedere deelnemer op eigen tempo en afstand een route afleggen”, vertelt coördinator Inge Timmer aan onze mediapartner RTV Zaanstreek.

Uit hun isolement

“Het is toch geweldig om te zien dat we zo de mensen bereiken en ook uit hun isolement halen. Het plezier is van de deelnemers af te lezen. Naast het bewegen is het ook belangrijk om na afloop met elkaar te socializen. Onze ervaring leert dat mensen na afloop onder het genot van een lekker kopje koffie met elkaar in gesprek raken”, vertelt Rob Wit, die ook het ‘maandagochtend wandelen’ organiseert.

Het rollatorwandelen is een samenwerking van Gezond Natuur Wandelen, Fysio de Kolk, Local Heroes en Team Sportservice Zaanstreek-Waterland. Buurtsportcoach Mark Hendriks van Team Sportservice: “De kracht van dit initiatief zit in de enthousiaste samenwerking tussen diverse partijen. Hier mag men trots op zijn."