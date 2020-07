Zin in een vlammende ruziescène? Zaanse theaterschool bezorgt aan huis

ASSENDELFT - Pizza, sushi of chinees. Tegenwoordig kan je alles thuis laten bezorgen en in de Zaanstreek gaan ze nog een stapje verder. Productiegroep Theatermijn bezorgt theater aan huis. Vanuit je luie tuinstoel kan je kijken naar de vlammende scènes van de acteurs.

"Heel veel creatieve industrieën leiden onder de coronacrisis. We moeten niet onderschatten hoe erg het is", vertelt regisseur Jochem van Rijsingen aan mediapartner RTV Zaanstreek. En daarom bedacht Theatermijn een nieuwe manier om mensen van toneel te laten genieten. Op bestelling komen ze je thuis verblijden met hun spel.

De jeugdtheaterschool uit Koog aan de Zaan had eigenlijk hele andere plannen. "De scripts lagen al klaar, maar daar ging een dikke streep doorheen door Covid-19", legt regisseur Jochem uit. "We hebben online veel gebrainstormd en toen we weer bij elkaar mochten komen hebben we in vier repetities Theater Thuisbezorgd in elkaar geknald."

Buurtfeestje

Lianne uit Assendelft organiseerde een buurt BBQ en bestelde daarbij ook Theater Thuisbezorgd voor wat leedvermaak. "Ik vond het hartstikke leuk en ik zag dat de kinderen ook genoten. Het was hartstikke leuk om te zien."