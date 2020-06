Filmtheater Hilversum zag enorme drukte na heropening: "De eerste week liep het echt storm"

HILVERSUM - Na tien weken gesloten te zijn geweest, staan de deuren van het Filmtheater Hilversum vanaf deze maand weer wagenwijd open om de bezoekers te voorzien van de mooiste films. Het is nog wel even wennen, zo moet men bijvoorbeeld de kaarten online kopen, kan nog maar een kwart van de stoelen bezet worden en wijst het personeel de stoelen aan. Maar volgens Steffie van der Horst van het Filmtheater Hilversum weegt dit niet op tegenover de blijdschap van de opening: "Het is jammer dat er minder mensen langs kunnen komen, dat is helaas maar even zo. We zijn in ieder geval super blij dat we weer mensen mogen ontvangen."

De medewerkers en vele vrijwilligers van het Filmtheater vonden het heel vervelend dat ze de deuren moesten sluiten. Hun hart ligt immers bij een leuke film voorschotelen aan een zaal vol liefhebbers. "Het laatste wat je wilt is je deuren sluiten, maar we begrepen wel dat dit echt noodzakelijk was", vertelt Van der Horst. De medewerkers hebben tijdens de sluiting echter niet stilgezeten, zo wilden zij alsnog films blijven aanbieden aan hun publiek. Daarvoor hebben zij actief campagne gevoerd voor het online filmplatform Picl. Hier kon men dan alsnog hun filmaanbod vanuit huis bekijken. "We werkten al met dit platform, maar het aantal bezoekers ging vanaf de sluiting echt door het plafond. We wilden hiermee iets doen voor zowel voor de distributeurs die prachtige films klaar hadden staan, als voor het publiek dat stond te popelen om deze films te kunnen zien." Daarnaast hebben ze tijdens de sluiting de etalages vrijgemaakt voor kunstwerken van lokale kunstenaars.

Op 1 juni was het dan zover, de deuren mochten weer open. De eerste twee avonden werden beschouwd als voorproefavonden waarbij er samen met het publiek bekeken werd hoe bijvoorbeeld de routing, de zaal en de sfeer bevielen. "Deze twee avonden waren erg gezellig en ook helemaal uitverkocht. Doordat we met de maximale capaciteit draaiden, hadden we meteen een goede indruk hoe dat in zijn werk zou gaan. Hierdoor konden wij onze protocollen nog verder aanscherpen, zodat het voor iedereen veilig en goed gaat voelen om naar het Filmtheater te gaan", aldus Van der Horst.

Quote "We zijn ontzettend blij dat we iedereen weer mogen verwelkomen" Steffie van der horst, filmtheater hilversum

De eerste weken zijn volgens Van der Horst goed verlopen. “De eerste week liep het echt storm. Iedereen was zo blij dat ze na tien weken er eindelijk weer lekker op uit konden. Ze leefden de regels goed na. De meesten zijn de maatregelen wel gewend en weten ook dat ze deze moeten naleven om het Filmtheater open te houden. Binnenkort hopen we ook ons terras weer te heropenen, zodat het publiek de film daar gezellig kan nabespreken. Tot nu toe hebben we veel positieve reacties ontvangen en we zijn ontzettend blij dat we iedereen weer mogen verwelkomen.”