Illegaal sekswerk in hotelkamers: hotel drie maanden dicht

AMSTERDAM - Een hotel in Nieuw-West is op last van de burgemeester drie maanden gesloten, omdat er illegaal sekswerk plaatsvond in de hotelkamers. Tijdens een gemeentelijke controle werden vijf sekswerkers betrapt, die maximaal een halfuur in het hotel verbleven.

Volgens Het Parool gaat het om het Urban Lodge Hotel in Amsterdam Nieuw-West.

Op 4 december j.l. werd er een controle uitgevoerd door een eenheid van de politie, samen met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en het gemeentelijk Team Prostitutie. Tijdens deze controle werd gezien dat er meerdere schaars geklede dames in lingerie en negligé, een vorm van doorschijnende kleding, door het hotel liepen.

Bij aankomst ziet het controleteam dat een jonge, schaars geklede vrouw naar buiten loopt en bij een groep mannen gaat staan. Daar doet de vrouw meerdere keren haar rok omhoog en wordt ze betast. Ook zien de inspecteurs dat er een aanloop van mannen is die zich bij de balie melden en vervolgens vragen naar een nummer van een hotelkamer. De bezoekers blijven volgens de inspecteurs maximaal een half uur.

Illegale sekswerk in vijf kamers

Tijdens de controle werden er meerdere kamers gecheckt. Daaruit bleek dat er in ieder geval vijf kamers sprake zou zijn van illegaal sekswerk. Na afloop van de controle werd in een auto een 16-jarig meisje aangetroffen met een 32-jarige man. De tiener en de man waren op dat moment lachgas aan het gebruiken. Dit meisje zou ook in een kamer in het hotel verblijven. De tiener is later door de politie teruggebracht naar haar ouders.

Direct gesloten

Een dag later werd er opnieuw een controle uitgevoerd. De toezichthouders zagen voor de tweede keer schaars geklede vrouwen in de lobby. Bij een controle in een kamer werd geconstateerd dat er sekswerk plaatsvond in het hotel.

Na de tweede controle werd het hotel direct gesloten tot begin maart.

Bezwaar aangetekend

Het hotelmanagement zegt tegen Het Parool dat er bij de gemeente bezwaar is aangetekend tegen de sanctie. Volgens het management is het moeilijk te herkennen of gasten zich schuldig maken aan prostitutie, en klopt het beeld niet dat klanten van sekswerkers de deur platliepen bij het hotel. De beleidsvoering is nu aangepast om dit soort praktijken te voorkomen. Een onderdeel daarvan is dat alle bezoekers worden gecontroleerd. Voorheen was dat alleen de hoofdgast.