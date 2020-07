Sekswerk heeft tijd nodig om op te starten, nog geen stormloop op de Wallen

Daarnaast zijn sommige sekswerkers, vanwege de rust in de stad en onzekere inkomsten in het vooruitzicht, niet bereid een raam te huren. Andere werknemers van Masten zijn tijdens de coronacrisis weer terug gegaan naar het buitenland. Voor veel van hen is terugreizen naar Nederland nog niet mogelijk, zeker niet op deze korte termijn.

Eerst zouden sekswerkers vanaf 1 september weer aan de slag kunnen, maar toen bekend werd dat het vanaf 1 juli weer zou worden toegestaan hadden raamexploitanten maar weinig tijd om alles te regelen. "Het was behoorlijk schrikken toen ik hoorde dat we vanaf 1 juli weer open mochten. Ik had toen nog maar 4 of 5 dagen de tijd om alles te regelen. Dat is wel erg kort." aldus Masten.

Financieel moeilijke tijden

Zowel raamexploitanten als sekswerkers hebben financieel zware tijden moeten doorstaan. Waar veel sekswerkers geen aanspraak konden maken op de TOZO regeling zaten ook de uitbaters met hun handen in het haar.

"We hebben toch best een hoop schulden opgebouwd en die moet je toch een keer gaan afbetalen. Dus ik hoop dat we het gaan redden. Ik ben ook zeker niet de enige waarbij dit speelt, er zijn meer die dit ervaren."

Daarnaast is het, als ondernemer, moeilijk om een lening te krijgen in het erotisch entertainment of als raamexploitant. "Doordat je in deze branche zit, kan je geen lening afsluiten. Je kunt helemaal niks. Ze denken waarschijnlijk allemaal: 'val maar lekker om'."

Hoopvol

Maar Masten geeft ondanks de moeilijke periode die hij heeft doorgemaakt de hoop niet op en gunt zijn werknemers het beste. "Ik hoop dat die dames weer wat kunnen gaan verdienen en dat het hier wat gezelliger wordt in plaats van dat het nu zo'n dooie boel is. Want ik vind dit de beste buurt van Amsterdam."