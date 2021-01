SAOEDI-ARABIË - Team Dust Warriors uit Nieuw-Vennep heeft een pittige week achter de rug in de woestijn van Saoedi-Arabië. De loodzware race vroeg in de eerste week soms teveel van het materiaal. Beide vrachtwagens doen inmiddels niet meer mee voor de wedstrijd maar rijden de rally nog wel gewoon uit.

Zware week in Dakar Rally voor team uit Nieuw-Vennep: "We strijden tot het eind" - NH Nieuws

"Het is nog steeds een feestje maar het is wel een heftig feestje", zegt Co de Wit uit Kolhorn die als navigator mee is met het team. Hij rijdt aan boord van de IVECO van teambaas William van Groningen, "Het is een gekkenhuis. Het is net of je op een trein bent gestapt. Je moet blijven volgen, als je één keer een verbinding mist dan hou je het niet meer bij."

Beide vrachtwagens van het team hadden te maken met technische problemen tijdens de zware ritten. De bemanning van de DAF kwam zelfs een keer zo vast te zitten dat ze een nacht in de woestijn moesten overnachten. De IVECO, waar De Wit op rijdt, kreeg ook een flink probleem. De aandrijving naar de voorwielen viel weg. "Dat was wel even gedoe. We hebben al een paar keer moeten sleutelen. Maar de wagen staat er weer klaar voor."

