Dust Warriors kunnen gaan stofhappen in Dakar Rally: "Hitte, duinen en stenen hier"

"De hitte is heel erg wennen", vertelt Co de Wit uit Kolhorn die het team als navigator versterkt heeft. "Het is hier nu 30 graden en de zon brandt heftig. Gelukkig gaan we straks de woestijn in, daar is het een stuk kouder. Verder is het veel duinen en stenen hier."

De Wit rijdt op de truck waar teambaas Wiliam van Groningen achter het stuur zit. De wagen is de enige 'Dakar-veteraan' in het team en werd eerder gebruikt door het team De Rooy uit Brabant. De andere wagen van team Dustwarriors is een DAF. Verder zijn er nog twee vrachtwagens mee vol faciliteiten zoals slaapkamers, een keuken en heel veel reserve materiaal.

"De sfeer is erg goed. We hebben het gezellig met zijn allen. We hebben een mooi kampje opgezet", vertelt De Wit, "Alles is goedgekeurd. We hebben zelf vanwege corona een PCR-test moeten doen. Iedereen kwam daar prima door. Ook het materiaal is goedgekeurd. De turbo is nog verzegeld. Eigenlijk bijna geen op- of aanmerkingen."

