Laatste voorbereidingen Team Dust Warriors voor deelname aan Dakar Rally

Het team bestaat nog maar anderhalf jaar en heeft dus relatief weinig ervaring voor de zware beproevingen waar Dakar om bekend staat. "De kick is om dit samen te doen. Ik denk niet dat veel mensen dit aankunnen. Het is niet alleen het rijden maar ook het gebrek aan slaap, het eten, je moet alles heel houden of weer kunnen repareren. Je moet dit als team doen, anders ga je het van zijn lang zal zijn leven niet redden", vertelt Van Groningen.

De werkplaats staat nu nog vol materieel maar morgenochtend gaat alles naar Frankrijk om vanaf daar per schip richting Saoedi-Arabië te gaan. "Maandag gaan we richting Marseille", vertelt teambaas William van Groningen. "Dinsdagmorgen de boardingtijd, zoals ze dat noemen, vanwege het coronavirus heeft iedereen zijn eigen tijdspad gekregen, en wij moeten om 9.00 uur onze auto's inleveren.

De meeste teamleden komen uit de regio Nieuw-Vennep, behalve Co de Wit, die komt uit Kolhorn. Hij houdt daarmee de eer van het dorp opnieuw hoog. Vorig jaar deed motorcoureur Martien Jimmink uit zijn dorp nog mee, maar hij viel vroegtijdig uit toen hij gewond raakte bij een ongeluk. "Mart ken ik heel goed. Daar doe ik Enduro rijden mee op de motor met een cluppie uit de buurt. En zo enthousiast als hij is, is hij ook enthousiast dat ik het spelletje nu ga proberen."

De Wit komt uit een ervaren coureurs-nest. Thuis hadden ze ook een rallytruck waar hij samen met zijn vader veel rally's mee heeft gereden. Hij is pas recent aan Team Dust Warriors toegevoegd en gaat de navigatie doen voor teambaas William. "Vooral het continu gefocust blijven is de uitdaging. Het zijn best lange aanwijzingen die je kunt krijgen. En als andere fout rijden, moet je je eigen lijn blijven rijden. Niet er zomaar achteraan rijden", zegt De Wit.

Het jonge team is tien man sterk. "Dat valt eigenlijk wel mee voor twee rallytrucks in de race", zegt van Groningen. "De jongste bij ons is 16, dat is mijn zoon. De oudste, 73 jaar, is een oud-monteur van ons, Jan van Duijvendak. Omdat we als team eigenlijk nog maar net begonnen zijn maak ik mezelf geen illusies. We moeten ook pret hebben onderweg. Lekker eten en een biertje. Iedereen moet de lol beleven en niet alleen de mensen op de wagens."

