Dakar-avontuur door crash voortijdig afgelopen voor brandweerteam

HEM - Het Firemen Dakarteam is vandaag in Saoedi Arabië gecrasht in de Dakarrally. Het team van de racers laat op Facebook weten dat brandweermannen Richard, Jan en de Westfries Mark ter controle met een helikopter vanaf de crash site zijn vervoerd naar het medisch centrum in het bivak waar ze onderzocht worden op verwondingen.

De brandweermannen konden volgens het aanwezige team wel op eigen kracht de helikopter in komen. Maar hoe het nu precies met de racers is, is nog niet duidelijk. Het is wel duidelijk een teleurstelling dat het raceavontuur nu al ophoudt. De Dakarrace duurt eigenlijk nog tien dagen. "Maar we zijn opgelucht dat de drie in het medical center in goede handen zijn”, aldus het team op Facebook.

Onder de rijders is ook Mark Laan. Hij vertelde voor vertrek aan aan NH Nieuws dat hij de race reed in gedachten aan een heel speciaal persoon. "Vijf jaar geleden ben ik mijn zusje verloren", aldus de brandweerman uit Hem. "Dan leer je dat het leven zomaar over kan zijn. Meedoen aan Dakar is iets wat altijd een droom van me is geweest en nu ga ik het doen."

Voor hem was het extra speciaal dat hij als navigator dit jaar mee kon doen aan de zwaarste rally ter wereld. Hoewel Mark de start heeft meegemaakt en zijn jongensdroom in vervulling zag gaan, moet het toch zuur zijn dat hij, zijn team en de truck de finish niet hebben gehaald.