Illegale opening horeca gaat niet door: "Als de winkels open gaan, gaan wij ook open"

NOORD-HOLLAND - De aangekondigde actie van de horeca om op 17 januari de deuren te openen, is van de baan. De aantallen besmettingen zijn nog zo hoog dat het niet houdbaar is om de actie door te laten gaan, zegt de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De horeca stelt wel een andere eis: "We koppelen de heropening van de horeca aan de opening van de winkels", zegt regiovoorzitter van de KHN Noord-Holland Rob Baltus.

NH Nieuws

Begin december dreigde de horeca met een heropening, ondanks de gedwongen sluiting. De KHN vond toen dat de overheid onvoldoende aanvullende steun en perspectief bood. Dat is nu anders. "Door het verlengen van de NOW-regeling en de tegemoetkoming van de vaste lasten is de kou uit de lucht", zegt regiovoorzitter Baltus tegen NH Nieuws. Daarnaast vindt de KHN het onverantwoordelijk om nu open te gaan. "We hebben het daar met alle regio's over gehad. De aantallen besmettingen zijn zo hoog dat het niet kan. We nemen onze verantwoordelijkheid", vertelt Baltus.

Quote "We verwachten dat we eind maart weer open mogen" Rob Baltus, Regiovoorzitter KHN Noord-Hollan

Voor de KHN is het wel duidelijk wanneer horecazaken weer open gaan: als de winkels open mogen. "Als de tuincentra en de bouwmarkt heropenen, dan willen wij ook open. Met alle geldende maatregelen natuurlijk." Komende week besluit het kabinet of de lockdown verlengd gaat worden. De verwachting is dat de lockdown ook na 19 januari zal gelden. Baltus zegt dat de KHN verwacht dat de horeca eind maart of begin april weer mogen starten. "Dan is de zomer in aantocht en kunnen de terrassen open", zegt hij. "Uiteraard met de anderhalvemeter afstand en binnen een maximum van 30 personen. Hopelijk kunnen we dat dan ook naar de winter doortrekken."