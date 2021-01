Lockdown mogelijk aangescherpt door meer winkels en hotels te sluiten

Premier Mark Rutte liet gistermiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer al blijken dat het er niet op lijkt dat de lockdown na 19 januari niet meer nodig zal zijn, ingewijden laten aan de krant weten dat er juist aan aanscherpen gedacht wordt.

Essentieel

Niet-essentiële winkels zijn sinds 15 december al gesloten. Winkels die eten en drinken verkopen en daar minimaal zeventig procent van de omzet uit halen horen daar niet bij. Mogelijk wordt het begrip 'essentieel' straks anders omschreven, waardoor er meer winkels moeten sluiten.

Ook over de hotels wordt nagedacht. Nu zijn er wel hotelkamers te boeken, maar mogen gasten niet eten in het hotelrestaurant. Eten mag wel op de kamer bezorgd worden. Het kabinet overweegt de hotels volgens de krant helemaal te sluiten voor recreatieve overnachtingen.

Interesse

In Duitsland is de daar geldende lockdown verlengd tot het eind van deze maand. De maatregelen lijken op die in Nederland, maar vandaag is er daar in veel regio's wel een bijgekomen: Duitsers mogen niet verder dan vijftien kilometer van hun huis reizen tenzij ze daar een goede reden voor hebben. De ingewijden laten aan De Telegraaf weten dat er door het kabinet 'met interesse' naar die maatregel wordt gekeken, maar het lijkt nog niet overwogen te worden.

Het RIVM liet eerder weten dat de huidige lockdown nog geen overtuigend effect lijkt te hebben op het aantal besmettingen. Het absolute aantal coronabesmettingen daalt wel, maar het percentage geteste mensen dat besmet blijkt is wel gestegen.