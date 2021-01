Einde tijdperk 'Asterix en Obelix' bij Telstar

VELSEN-ZUID - "De Asterix en Obelix van de IJmond" zijn niet langer bij elkaar. Nu Telstar-verdediger Benaissa Benamar naar FC Utrecht is vertrokken, is hij geen duo meer met Redouan El Yaakoubi. "Ik ben Asterix en hij is Obelix. Wij hebben het denk ik samen heel veel aanvallers heel erg lastig gemaakt", aldus Benamar.

"Ik heb ook echt veel berichtjes gehad moet ik eerlijk zeggen. Dat wij een leuk duo waren", vult Redouan El Yaakoubi aan. "Ik ga hem zeker missen. Hij kon met iedereen goed overweg en met name met mij. Hij is echt een topgozer."

Ook trainer Andries Jonker had lovende woorden over voor de afscheidnemende Benamar. "Hij is een van de meest sociale voetballers die ik heb meegemaakt. Hij is zeer betrokken bij zijn omgeving. Daar heb ik veel respect voor", aldus Jonker.