'Telstar ziet Benaissa Benamar per direct naar FC Utrecht vertrekken'

Transfer Telstar-speler Benamar afgeketst: "We hadden het hem graag gegund"

Benamar was één van de uitblinkers aan de kant van Telstar in de eerste helft van het seizoen. Zijn contract liep komende zomer af. Hij gaf na de verloren thuiswedstrijd tegen koploper SC Cambuur (1-2) voor de microfoon van NH Sport aan een winterse transfer niet uit te sluiten. In anderhalf jaar tijd speelde hij 39 competitiewedstrijden (allen basis) voor de Witte Leeuwen waarin hij drie keer scoorde.

Het is niet duidelijk welke transfersom FC Utrecht aan Telstar overmaakt. Technisch directeur Andries Jonker was dinsdagavond niet bereikbaar voor een reactie.