Transfer Telstar-speler Benamar afgeketst: "We hadden het hem graag gegund"

VELSEN-ZUID - Ondanks een akkoord met Sassuolo blijft Benaissa Benamar bij Telstar. De Italiaanse Serie A-club trok zich op het laatste moment terug. "Voorwaarde was dat Sassuolo een andere transactie zou doen. Dat is niet gebeurd, dus is het niet doorgegaan", zegt trainer Andries Jonker.

Zowel de clubs als Benamar zelf waren akkoord. Toch is de transfer afgeketst. "Het leek erop dat hij naar Sassuolo zou gaan", vertelt Jonker aan NH Sport. "Voorwaarde was dat Sassuolo een andere transactie zou doen. Dat is niet gebeurd, dus is het niet doorgegaan."

"We hadden het hem hier met z'n allen graag gegund. Dat is ook de doelstelling van al de jongens die hier spelen"

Benamar is teleurgesteld dat de transfer niet is doorgegaan. "Hij had zichzelf natuurlijk wel bij Sassuolo zien voetballen. Ik heb hem vandaag vrij gegeven en afgesproken dat we morgen weer volop aan de bak gaan."

Dubbel gevoel

"We hadden het hem hier met z'n allen graag gegund. Dat is ook de doelstelling van al de jongens die hier spelen. Met uitzondering van Frank Korpershoek en Glynor Plet. Maar aan de andere kant is iedereen blij dat Benamar nog bij ons speelt. Het is natuurlijk een van de betere spelers die we hebben", aldus Jonker.