Noord-Hollanders helpen koploper Cambuur aan zege op Telstar

Na dertig minuten kregen de Friezen hun grootste kans via Purmerender Jamie Jacobs. Hij werd diep gestuurd door Michael Breij, maar Jacobs mikte de bal naast het doel. Telstar-spits Glynor Plet werd gevaarlijk na een dieptepass van Sven van Doorm. Plet knalde de bal vervolgens vol op Sonny Stevens. Beide ploegen werden in het resterende deel van de eerste helft niet meer gevaarlijk.

Bij Telstar ontbraken sterkhouders Frank Korpershoek (viel uit met een enkelblessure tegen Jong FC Utrecht) en Sebastian Soto (twee duels geschorst). In de openingsfase tasten beide ploegen elkaar af, dat leidde niet tot grote kansen. De Witte Leeuwen kregen een vrije trap na een overtreding, Ilias Bronkhorst schoot de bal hoog over het doel.

De rust was een stuk spannender qua kansenverhouding. Gyliano van Velzen krulde de bal richting het Cambuur-doel, maar Stevens kon de bal wegwerken. Twee minuten later kon Van Velzen wél juichen. Na een mooie solo van Bronkhorst kon de aanvaller simpel binnen tikken: 1-0. De Friezen werden na de openingstreffer in de tegenstoot gevaarlijk via Jacobs. Schendelaar kon redden. Enkele minuten later scoorde de Purmerender de gelijkmaker voor Cambuur: 1-1.

Mühren doet Telstar pijn

Beide ploegen gingen hierna naarstig op zoek naar de voorsprong. Zo kreeg doelpuntenmaker Van Velzen een goede kans na een solo van Benaissa Benamar. Telstar leek lange tijd een punt over te houden aan het duel met de koploper van de eerste divisie. Robert Mühren, de Volendammer, stak daar een stokje voor en zette Cambuur tien minuten voor tijd op voorsprong met een mooie volley: 1-2. De Witte Leeuwen waren in de slotfase niet bij machte om gelijk te maken, ondanks een slotoffensief van de ploeg van Andries Jonker.

Door de nederlaag blijft Telstar steken op de zevende plaats in de eerste divisie met 22 punten. De Witte Leeuwen spelen op vrijdag 11 december thuis tegen Almere City. De aftrap is om 21.00 uur.