Telstar-verdediger Benamar treurt om dat ene beslissende moment van Mühren

VELSEN-ZUID - Eigenlijk was-ie de hele wedstrijd onzichtbaar en toch bezorgde Cambuur-spits Robert Mühren Telstar een schlemielige 1-2 nederlaag. "Helaas scoort hij en heeft hij zijn taak gedaan", mokt Telstar-verdediger Benaissa Benamar.

"Je verliest door kleine dingetjes", zegt de centrale verdediger. "Mühren zegt het zelf: 'Ik heb geen bal geraakt. Je hebt uitstekend verdedigd, sorry'. Ik ben heel boos en teleurgesteld. Wij halen de trekker niet over. Zij doen dat wel."

Benaissa Benamar speelde een uitstekende wedstrijd - NH Sport/Edward Dekekr

Behalve Telstar kreeg ook Benamar veel lof toegezwaaid. Of dat betekent dat hij in de winterstop vertrekt, durft hij niet te zeggen. Eerder liep een overgang naar Sassuolo, dat uitkomt in de Italiaanse serie A, op het laatste moment stuk. "Ik ben met mijn hoofd bij Telstar. Ik weet niet of ik er na de winterstop nog bij ben. Ik wil beter worden. Me laten zien en het team helpen. Dan zien we vanzelf wat er gebeurt."

"We hebben opnieuw laten zien dat we op dit niveau mee kunnen", zegt Telstar-trainer Andries Jonker met gepaste trots. De Amsterdammer is ervan overtuigd dat de complimenten zich straks ook vertalen in punten. "Dit komt in de loop van het seizoen bij ons terug. Het vertrouwen en de bevestiging groeit. We maken één fout. Mühren staat op de goede plek en schiet hem er gelijk in. Als hij bij ons mee doet, winnen we normaal gesproken."

Volgens Andries Jonker maakte Robert Mühren het verschil - NH Sport/Edward Dekker

Jonker naar Feyenoord? Ondanks de nederlaag presteert Jonker buitengewoon goed met Telstar. De Velsenaren staan nog altijd op de zevende plaats in de eerste divisie met een budget dat vele malen kleiner is. Jonker wordt desondanks niet genoemd onder de mogelijke kandidaten die Dick Advocaat zouden kunnen opvolgen bij Feyenoord. En dat terwijl de Amsterdammer flink wat ervaring opdeed bij buitenlandse topploegen. "Ik heb al gebeld", zegt hij lachend. "Ik doe mijn best om er bij Telstar het beste van te maken."

Andries Jonker naar Feyenoord? Is dat een optie? - NH Sport/Edward Dekker

