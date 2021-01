Spaarne Gasthuis verwacht derde piek

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis doet er alles aan om de acute niet-covid zorg in de lucht te houden en niet in code 'zwart' te komen. Maar erg geruststellend ziet het er nog niet uit. "Wij denken dat de piek nog niet bereikt is", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Het ziekenhuis houdt rekening met een derde piek in deze tweede coronagolf, wegens de feestdagen en de nieuwe Britse variant van het coronavirus.

In verband met de coronadrukte is de spoedpost op de locatie in Haarlem Noord gesloten. Eind december werden al twee covid-patiënten uit het Spaarne Gasthuis overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland, omdat er niet genoeg verpleegkundig personeel was om de corona- en niet-coronapatienten te verplegen. Het ziekenhuis kan niet voorzien of dat bij een derde piek ook nodig is, maar het is volgens de woordvoerder wel waarschijnlijk.

Manifestatie

Het Spaarne Gasthuis is niet te spreken over de manifestatie op 't Vlooeieveld afgelopen zondag. Ruim 1700 mensen kwamen daar bij elkaar om te protesteren tegen de corona-maatregelen, waarvan een deel te dicht op elkaar stond en zich niet aan de anderhalve meter afstand-regel hield. "Het werkt en dit is zacht uitgedrukt, niet motiverend voor onze zorgprofessionals die Covid patiënten behandelen en de dagelijkse gevolgen ondervinden van mensen die te dicht bij elkaar komen", aldus de woordvoerder.