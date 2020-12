Tweede coronapatiënt binnen week overgebracht van Spaarne Gasthuis naar Duitsland

HAARLEM - In een week tijd is de tweede coronapatiënt overgebracht van het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid naar een ziekenhuis in Duitsland. "We hebben niet voldoende verpleegkundigen om voor zowel de coronapatiënten als de niet-coronapatiënten te zorgen", zegt woordvoerder van de ziekenhuis-organisatie Marijke Darlang.

Op dit moment heeft de Intensive Care (IC), in de regio en landelijk, de op dit moment maximale capaciteit bereikt, legt Darlang uit. "Als er landelijk onvoldoende plek is om een patiënt over te nemen, moet je uitwijken naar Duitsland."

De druk in het Spaarne Gasthuis is hoog. "Het aantal patiënten met corona blijft stijgen en ook regionaal en landelijk liggen de ziekenhuizen vol, dus het lukt niet meer om coronapatiënten uit te plaatsen", zegt de woordvoerder.

Een week eerder werd de eerste Haarlemse coronapatiënt per helikopter naar een ziekenhuis in Dortmund gebracht. De laatste keer dat dit daarvoor gebeurde was eind oktober.

Niet voldoende verpleegkundigen

Aan de apparatuur en bedden ligt het niet, want die zijn er voldoende. "Maar we hebben niet voldoende verpleegkundigen om voor zowel de coronapatiënten als de niet-coronapatiënten te zorgen", zegt Darlang.

En er zijn per patiënt bijna twee keer zoveel verpleegkundigen nodig als op een gewone afdeling, benadrukt de woordvoerder, aangezien de zorg voor coronapatiënten intensief is en de spoedzorg gewoon doorgaat. Ook dit zorgt voor een tekort aan verpleegkundigen. "Daarnaast zijn er ook onder het personeel mensen ziek."

Overplaatsing

Of een overplaatsing de komende tijd vaker gaat gebeuren, kan Darlang niet zeggen. Dat hangt onder meer af van het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft.

Maar de ziekenhuis-organisatie neemt wel maatregelen om het aantal coronapatiënten dat moet worden overgeplaatst tot een minimum te beperken. "We kijken naar steeds verdere opschaling. Dat betekent dat we de reguliere zorg mogelijk verder moet afschalen. Spoedoperaties, oncologische operaties, keizersnedes en specifieke vaatchirurgie gaan altijd door, maar het is helaas niet te voorkomen dat aantal andere operaties uitgesteld moeten worden tot een later moment."

En dat doen ze met een reden, want een overplaatsing maakt indruk. Op de zorgmedewerkers, maar vooral op de patiënt en familie. "Het is erg ingrijpend. Daarom heeft een overplaatsing binnen de regio altijd voorkeur", zegt Darlang.

Afschalen reguliere zorg

Ook in andere Noord-Hollandse ziekenhuizen worden maatregelen genomen om coronapatiënten voorrang te geven. Dit gebeurt vooral door de planbare reguliere zorg af te schalen.