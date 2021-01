Aantal Bergenaren blijft afnemen, betaalbare huizen bouwen de oplossing

BERGEN - Nog altijd krimpt het inwoneraantal in de gemeente Bergen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag gepubliceerd zijn. De dorpen in de gemeente hebben al jaren te maken met vergrijzing. Het aantal geboortes is lager dan het aantal sterfgevallen. Huizen bouwen is volgens de wethouder dé oplossing om de trend te keren. Al denken inwoners dat dat voor starters nog altijd te dure woningen zullen zijn.

Mensen met geld kunnen in Bergen wat kopen, starters niet - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Had de gemeente Bergen op 1 januari vorig jaar nog 29.839 inwoners, in december zijn dat er 133 minder (29.706). Het gemeentebestuur wil het tij keren door 1200 woningen te bouwen in de komende jaren, om ook voorzieningen zoals scholen in de dorpen in stand te houden. "Die voorzieningen kunnen we alleen behouden als genoeg mensen daar gebruik van maken. Om mensen te vinden die daar gebruik van maken zal je meer huizen moeten bouwen, want je hebt huizen nodig om die mensen in te laten wonen", redeneert wethouder Klaas Valkering.

Dat het lastig is voor de jongere generatie om een plek in Bergen te vinden, toont de 27-jarige wethouder zelf aan: "Ik woon nog thuis. Het is absoluut niet makkelijk om een woning te vinden in onze gemeente."

Woningen bouwen de oplossing om bevolkingskrimp tegen te gaan - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Basisscholen Een flink aantal basisscholen in de gemeente is de afgelopen jaren gefuseerd omdat het leerlingenaantal te laag werd. Er zijn nu nog dertien lagere scholen in de dorpen. Uit een rondgang van NH Nieuws langs een aantal Bergense scholen blijkt dat directeuren zeker zien dat 'er steeds minder kinderen zijn, en dat leerlingenaantallen teruglopen.' Volgens Wijbe van der Meer van de Van Reenenschool in Bergen gaat het vooral de laatste jaren hard: "Twee jaar geleden hadden we nog 158 kinderen, nu 116. Jaarlijks komen er 10 à 12 kinderen bij, een paar jaar geleden ging het nog om 25 à 30 kinderen." Krimp tegengaan Over twee weken komt Bergen met een eigen analyse van de cijfers van het CBS en met een voorstel om de terugloop in inwonersaantal te stoppen. Valkering: "We komen dan ook met een precies aantal woningen dat nodig is om die krimp tegen te gaan. En kunnen dan ook per kern laten zien wat er nodig is om de school of huisarts te laten voortbestaan."