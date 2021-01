Amsterdam groeit nauwelijks, bevolkingsgroei vooral in Weesp en Blaricum

WEESP - Het Noord-Hollandse Weesp, net onder de rook van Amsterdam, blijkt in relatieve zin te behoren tot de snelst groeiende steden van Nederland. Het afgelopen jaar kwamen er 721 nieuwe Weespers bij, dat zijn er 17,6 per duizend inwoners. Deze bevolkingsgroei past in de landelijke trend waarbij de bevolking vooral in kleinere gemeenten aan de rand van steden het hardst groeit.

Het CBS publiceert vandaag de voorlopige cijfers over de bevolkingsgroei tot 1 december 2020. Daaruit blijkt dat net als in 2019 de gemeenten aan de rand van grote steden in 2020 het hardst groeiden.

In Noord-Holland staat ook Blaricum op de lijst van gemeenten die eruit springen als het gaat om groei. Het gaat hier om meer dan 25 nieuwkomers per duizend inwoners. De voornaamste reden is dat zowel in Blaricum als Weesp grote nieuwbouwwijken worden gebouwd waar vooral gezinnen uit de (grote) steden zich vestigen.

Het om de hoek gelegen Huizen is overigens een vreemde eend in de bijt. Daar signaleerde het CBS juist een bevolkingskrimp.

Amsterdam groeit nauwelijks

Veel van de grootse steden in het land groeiden in de afgelopen jaren vooral door buitenlandse migratie. Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk afnam, werd de bevolkingsgroei vooral in deze steden flink afgeremd. Er kwamen niet alleen minder arbeidsmigranten, maar ook minder internationale studenten. In Amsterdam vertaalt zich dat ook in de cijfers. Het aantal inwoners van Amsterdam is in 2020 met 0,6 per duizend inwoners nauwelijks gegroeid, in 2019 nam het inwoneraantal nog toe met ruim 12 per duizend inwoners.

In andere grote gemeenten, waaronder Amstelveen, sloeg de bevolkingsgroei in 2019 om in krimp in 2020.

Bekijk hieronder op de kaart hoe de bevolking zich ontwikkelde in jouw gemeente.