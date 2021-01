Provincie doet aangifte van vernieling fietstunnel Wognum met vuurwerkbom

WOGNUM - De daders die met een vuurwerkbom tijdens de jaarwisseling flinke schade aanrichtten in een fietstunnel in Wognum, staat een schadeclaim te wachten. De provincie doet aangifte van vernieling. Maar op wie de schade kan worden verhaald, is vooralsnog onduidelijk: er zijn nog geen aanhoudingen verricht, laat een woordvoerder van de politie weten.

De provincie Noord-Holland is eigenaar van de fietstunnel en zegt aangifte te doen. "De explosie was enorm", vertelt een woordvoerder van Provincie Noord-Holland. "Van de binnenkant van de tunnel is weinig overgebleven: de zijkanten van de tunnel zijn afgebladderd." De schade is diezelfde avond nog opgenomen door de provincie en de volgende ochtend is de schoonmaakdienst geweest.

Op het eerste oog zijn er geen scheuren in de constructie te zien, maar het onderzoek is nog niet afgerond, vertelt een woordvoerder. "Er wordt nog onderzoek gedaan en daaruit moet blijken wat de klap met de constructie van het tunneltje heeft gedaan."

Onderzoek naar daders loopt nog

"Dit is niet goed te praten, zoals alle vormen van schade die zomaar worden toegebracht. Het is gemeenschappelijk goed en je hebt liever gewoon dat het heel blijft. We hopen dat de daders bekend worden", besluit de woordvoerder.