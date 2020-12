Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zet extra crisisteam in tijdens jaarwisseling

NOORD-HOLLAND - Tijdens de jaarwisseling heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een speciaal crisisteam paraat. Dit team coördineert de taken van de extra mankracht op straat. Bovendien liggen er scenario's klaar voor verschillende calamiteiten, waaronder vuurwerkrellen, illegale feesten of geweld tegen hulpverleners.

"De cocktail van de coronamaatregelen, het vuurwerkverbod en het grote evenement maakt het bijzonder en wat gespannen", vertelt Krishna Taneja, directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De spanning in aanloop naar de jaarwisseling is in grote delen van de provincie voelbaar. Zo gaf de gemeente Velsen-Noord vorige week een noodbevel af omdat jongeren de straat op gingen om te rellen met vuurwerk. Ook in Alkmaar was er politie op de been, vanwege geruchten over rellen. Daar bleef het uiteindelijk rustig.

Voorbereid op onrust

De veiligheidsregio wil met een speciaal crisisteam voorbereid zijn op onrust. "De verwachtingen zijn dat niet iedereen zich aan de maatregelen gaat houden", aldus Taneja. "En dat we te maken krijgen met feestjes, mensen die vuurwerk afsteken en mensen die geweld tegen hulpverleners plegen."

Het zogenoemde coördinerende crisisteam moet ervoor zorgen dat er in die gevallen snel gehandeld wordt. Dit zijn leidinggevenden van de hulpdiensten die het overzicht houden op het hoofdkantoor van de veiligheidsregio in Alkmaar. Zij krijgen informatie binnen via verschillende kanalen, zoals meldingen via het noodnummer, het geen-spoed-nummer of van hun collega's op de straat.

