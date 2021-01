Politieke partij gaat de straat op met lasergun: 'Geen plek voor verkeersaso's in onze gemeente'

MEDEMBLIK - "Voor snelheidsduivels en verkeersaso's is in gemeente Medemblik geen plek", zo laat Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik weten. Het raadslid ontvangt wekelijks berichten over het overtreden van de verkeerssnelheid in de gemeente. De partij wil de overlast in kaart brengen en gaat eind deze maand twaalf dagen lang verkeersmetingen uitvoeren.

Fractievoorzitter Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik deed gisteren een oproep aan bewoners om straten door te geven waar te hard wordt gereden. "We hebben nu ruim vijftig aanmeldingen binnen 24 uur, er is één straat die wel tien keer is aangemeld", aldus Berlijn.

De aanvragen komen onder andere uit Wognum, Andijk en Wervershoof. "Niet alleen uit Medemblik of uit het stadscentrum, ook de tussenweggetjes tussen de dorpen", noemt Berlijn als voorbeeld.

Een racebaan

De actie komt niet uit de lucht vallen. "Wekelijks ontvangen wij berichten van inwoners over snelheidsduivels die denken dat sommige straten in onze gemeente een racebaan zijn", vertelt Berlijn. Aan de hand daarvan stelde hij eerder al schriftelijke vragen aan de gemeente met het verzoek om snelheidsmetingen te doen. Volgens Berlijn werd daar weinig gehoor aan gegeven.

"Dan denk je, we kunnen wel blijven mokken, maar we kunnen ook in actie komen." De partij gaat tussen 29 januari en 9 februari de straat op met een lasergun om zelf metingen te verrichten.

Samen tot verkeersoplossing komen

De resultaten willen ze daarna voorleggen aan de gemeente. "Zodat we kunnen aangeven: dit speelt er echt. Hier wordt structureel te hard gereden of hier gaat het juist goed. Dan gaan we kijken of we in samenspraak met de bewoners en gemeente voor een verkeersoplossing kunnen zorgen."