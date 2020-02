Van NK Skeeleren naar de Medemblikse politiek: "Ik wil een bijdrage leveren"

MEDEMBLIK - Vanuit huis uit kreeg hij mee om altijd goed te zijn voor een ander. En met die instelling kwam de 24-jarige Tjeu Berlijn uit Medemblik al op jonge leeftijd in de politiek terecht. "Ik wil het leven hier elke dag een beetje beter maken."

Door regioredacteur Lotte Stekelbos. Het waait hard door de straten van dit West-Friese stadje aan het IJsselmeer. Het is rustig op straat, 'maar dat is in het weekend en de zomer wel anders', vertelt Tjeu. Dan kan het volgens hem soms bruisen van de toeristen en dagjesmensen. We spreken af voor de Tritonbar in Medemblik, het café van zijn oom, die er al tientallen jaren uitbater van is. De 24-jarige Tjeu vertelt dat hij uit een ondernemersgezin komt, een familie die niet graag stil zit. En dat merk je ook in Tjeu. Skeeleren De geboren en getogen Medemblikker stond al vanaf jongs af aan namelijk al uren op skeelers, en werd zelfs zeven keer Nederlands kampioen onder de jeugd. Wat hij destijds alleen zonde vond, is dat er geen website was voor nieuws over zijn geliefde sport. Zodoende nam hij het heft in eigen handen en startte hij deze zelf op jonge leeftijd op. Het noodlot sloeg alleen toe en na jaren prijzen winnen raakte Tjeu dusdanig geblesseerd dat hij het skeeleren op moest geven. "Daar kan ik soms nog dagelijks van balen", vertelt hij. "Maar het gaat echt niet meer." In de bres voor Medemblikkers En toen? Wat Tjeu altijd al merkte, is dat hij iets wilde betekenen voor de mensen om zich heen. "Ik ben hier opgegroeid. De stad is altijd de basis van mijn leven geweest. Ik heb veel van Medemblik gekregen. Ik vond het daarom logisch om zelf ook iets bij te dragen", vertelt hij. Als ondernemer met zijn Skeelerwebsite, was hij altijd al bezig om te kijken wat hij aan zijn bedrijfje kon verbeteren. "Dat wilde ik ook voor Medemblik doen." Zodoende leek de politiek uiteindelijk een logische stap.

Quote "Ik loop graag een rondje door de stad om te horen en zien wat er speelt" tjeu berlijn

Dat Tjeu een bekend gezicht is, die voor de mensen klaar staat, merken we als we op straat lopen. Een mevrouw spreekt hem aan over de fietscrossbaan en hoe het daarmee gaat. "Ik ga ook vaak een rondje lopen om met de mensen te praten en te horen wat er speelt. Ze weten me ook steeds beter te vinden. Soms krijg ik berichten via social media of word ik spontaan opgebeld", vertelt hij. Bijzonder gevoel En wat hij daarvan vindt, om zo vaak aangesproken te worden? "Dat is wel bijzonder ja, en ook mooi - dat ik iets voor de mensen kan betekenen. Dat heb ik ook heel erg vanuit huis meegekregen. Ik help mensen niet omdat het moet, maar omdat ik dat leuk vind." Tekst gaat verder onder foto.

Lotte Stekelbos