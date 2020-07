Jongste raadslid (25) start eigen partij in Medemblik: "Geen thema is te klein, ik pak het gewoon op"

MEDEMBLIK - Tjeu Berlijn (25) is als jongste raadslid zo'n twee jaar actief in de Medemblikse politiek. Hij gaat een nieuwe stap zetten en begint een eigen partij: Hart voor Medemblik, waarmee hij aan de slag wil met een nieuwe vorm van politiek in de gemeente.

Wat Berlijn aan het hart ligt is het zogenoemde ombudspolitiek, waarin hij zichzelf ziet als bemiddelaar tussen de inwoners en de overheid. Wat speelt er onder inwoners en wat hebben zij nodig? Dat wil Berlijn zelf zien en horen en dat is hoe hij aan de slag wil gaan, door bij mensen langs te gaan. "Geen thema is te klein voor ombudspolitiek, ik pak het gewoon op", vertelt Berlijn vastberaden tegen NH Nieuws.

Berlijn start met frisse moed, maar wel in zijn eentje. "Het is wel even spannend, dat wel. Maar eerlijk gezegd verwacht ik daar niet echt veel problemen mee. Ik kan m’n ei kwijt bij de Richard de Mos, die heeft het ombudspolitiek in Den Haag op de kaart gezet."

Richard de Mos heeft in de gemeente Den Haag de grootste politieke partij met Hart voor Den Haag. Hij is met zijn ombudspolitiek de inspiratiebron voor Berlijn.

Van inwoners naar politiek

Het beleid en de standpunten van Hart voor Medemblik moeten nog gevormd worden, maar Berlijn heeft al punten in gedachten die aangepakt moeten worden. "Onder andere het parkeerprobleem in de binnenstad van Medemblik en ook bijvoorbeeld het afval. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat het bottom-up gaat, dus vanuit de inwoners vertaalt naar de politiek."

Het liefst ontvangt hij dan ook signalen vanuit inwoners van de gemeente. "Ik merkte de laatste weken al, als eenmaal het balletje rolt en mensen weten; we kunnen met ons probleem bij Tjeu langs, dan pakt die het op en hij geeft een terugkoppeling. Dat vind ik heel belangrijk, dat mensen zich gehoord voelen."

Verkiezingen van 2022

Hart voor Medemblik is nu nog een eenmansfractie, maar als het aan Berlijn ligt verandert dat. "Ik zie het echt als een beweging en ik wil dat wel echt uitbreiden", vertelt hij. "Nadat ik het bekend maakte waren er ook mensen die het wel zagen zitten om zich bij Hart van Medemblik aan te sluiten." Wat Tjeu Berlijn betreft wordt zijn ook klaargestoomd om in 2022 mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.