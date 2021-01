Verbazing over plan voor reuzenrad: "Staat synoniem voor pretpark Amsterdam"

AMSTERDAM - Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een reuzenrad op het Oosterdok in Amsterdam. Het besluit leidt tot verbazing bij buurtbewoners. "W e willen niet dat Amsterdam een pretpark wordt en dit is echt een kermisattractie."

De vergunning is eind december toegekend aan de Egmondse familie Vallentgoed. Het plan is om een reuzenrad te plaatsen op de kade bij het begin van de IJ-tunnel, vlakbij het Nemo-museum. Het rad mag vanaf februari een jaar daar blijven staan.

Om wat voor rad het precies gaat is overigens nog niet duidelijk. De exploitant had eerder vorig jaar wel een tijdje een reuzenrad in Egmond aan Zee staan, die 38 meter hoog is.

Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is niet over het plan te spreken. "We vinden toch dat de stad er in de eerste plaats is om er te wonen en te werken en dat in een goede balans met elkaar. Gewoon een leuke stad waar het goed toeven is met elkaar", zegt hij in het NH Radio-programma De Ontbijttafel.

"Een kermis erbij, daar zijn we gewoon niet voor. We willen niet dat de stad een pretpark wordt. Dat was het al geworden, en alles moet er op gericht zijn om te voorkomen dat het straks weer helemaal gaat losbarsten."

Nu is het qua toeristen namelijk nog vrij rustig in de hoofdstad, vanwege de coronapandemie. Dat is wel eens anders geweest, brengt Schoonenberg in. "Het was de laatste tijd niet leuk meer en dit is een buitengewoon slecht idee. Er zijn zo veel leuke dingen die je zou kunnen bedenken, maar een reuzenrad staat toch wel synoniem voor pretpark Amsterdam."