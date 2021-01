Geen feest, wel wijn voor leden 100-jarig Edams Mannenkoor Excelsior

EDAM - Het Edams Mannenkoor Excelsior bestaat liefst 100 jaar en dat was voor de leden een prima reden om een mooi feest te bouwen. Dát gaat niet door, maar de bestuursleden van het koor gingen wel langs bij de leden om wijn uit te delen: "Dan is het evengoed een feestdag."

Er stonden al allerlei activiteiten op het programma om het jubileum te vieren. "We zouden vandaag een receptie geven en we zouden elk kwartaal een concert doen dit jaar", zegt voorzitter Jan Radder van het koor. "Het eerste kwartaal valt al weg, want we kunnen niet oefenen. Dat proberen we nu door te schuiven naar het einde van het jaar. Je moet toch eerst goed kunnen repeteren voordat je een voorstelling kan geven."

Dat merkte hij ook toen het koor in augustus weer samenkwam om te zingen. Ze waren het gevoel even kwijt. Radder: "Dat was na de eerste lockdown, toen mocht het weer. Als je dan kijkt wat je nodig hebt om weer te kunnen zingen… dan ben je zo drie weken verder."

Het koor in 1992. Tekst loopt door onder de foto