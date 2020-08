ZAANDAM - Het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor bestaat al 27 jaar, maar het voortbestaan hangt aan een zijden draadje. Er blijven steeds minder leden over en nieuwe aanwas is cruciaal, zegt Paul de Zeeuw van het koor.

Byzantijns koor uit Zaandam in de knel: nieuwe aanwas is cruciaal - NH Nieuws

Het repertoire van het koor is zeker niet alledaags: Russisch orthodoxe kerkliederen en Slavische volksmuziek. Het koor staat onder leiding van de Russische dirigent Sergé Latychev.

Gebrek aan tenoren

Op dit moment treedt het koor niet op en repeteren zit er ook nog even niet in: door de gemiddeld hoge leeftijd van de leden is men nog even voorzichtig.

Het koor telt nu nog zestien leden, maar twee daarvan hebben al aangegeven te stoppen. Als er straks weer gezongen wordt, is er nu nog een te kleine groep over. Vooral aan tenoren (hoge mannenstemmen) is een gebrek.