Doek valt definitief voor Byzantijns Mannenkoor uit Zaandam: "Was een mooie periode"

ZAANDAM - Het Byzantijns Mannenkoor uit Zaandam houdt op te bestaan. Eind augustus deden de leden nog een laatste dringende oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden, aangezien de groep te klein werd om zich een koor te mogen noemen. Dat is niet gelukt. "Iedereen vond het zonde, maar we zagen het wel aankomen", zegt de concertorganisator van het koor Paul de Zeeuw.

In totaal kreeg de groep na de publicatie van NH Nieuws drie reacties van geïnteresseerden, maar die behoorden niet tot de juiste stemmengroep. Daarnaast was het aantal leden daarmee nog niet voldoende voor het behoud van de groep. Tijdens de ledenvergadering is besloten dat de groep vanaf 1 januari wordt ontbonden.

Archief

Het repetitiegebouw dat de groep mocht gebruiken van de gemeente wordt verkocht. De Zeeuw wil het archief van het Byzantijns Mannenkoor graag doneren aan het stadsarchief. Volgende week staat een afspraak met medewerkers daarvan.

De Zeeuw gaat niet overstappen op een ander koor. “Ik ben in de zeventig, ik haak af met zingen.” Hij vindt het jammer, maar houdt goede herinneringen over aan het bestaan van de groep. “28 jaar ben ik lid geweest en drie keer heb ik in Rusland mogen zingen. Het was een mooie periode.”