Davids verlaat Telstar en wordt trainer in Portugal

Davids was bij Telstar een van de assistenten van hoofdcoach Andries Jonker. In Velsen-Zuid deed hij de nodige ervaring op om nu op eigen benen te kunnen staan. "Nieuw hoofdstuk, Sporting Clube Olhanense", schreef de 74-voudig international op zijn Instagram-pagina .

Zware kluif voor de Pitbull

De 47-jarige Davids is bij Olhanense de opvolger van José Carlos Araújo. De Pitbull, zoals zijn bijnaam luidt, heeft de taak om de Portugese club weer op de rit te krijgen. In het seizoen 2013/14 speelde Olhanense nog in de hoogste divisie, maar is inmiddels afgegleden naar het derde niveau.