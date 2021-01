Eerste projecten Hoorns sportakkoord krijgen groen licht

Het was pionieren voor het kernteam van het Hoornse sportakkoord, vertelt Formateur Loek Stam aan WEEFF Radio. Daarom lieten de eerste resultaten nog even op zich wachten, maar inmiddels zijn de eerste projecten goedgekeurd. Het eerste project in Hoorn betreft een samenwerking tussen HSV Sport en de buitenschoolse opvang van Healthy Kids. Ook de drie basisscholen in Risdam-Noord die hiermee verbonden zijn nemen deel aan het project. Met het project kunnen kinderen niet alleen sporten, maar leren zij tevens samen met hun ouders wat er in een gezonde broodtrommel zit. Van een ander project, het platform Hoorn Beweegt wordt eind januari de website officieel gelanceerd. Op het platform komt het volledige sportaanbod in de gemeente Hoorn samen. "Sportaanbieders kunnen zich hiervoor aanmelden zodat hun activiteiten op een centrale plek te vinden zijn," legt formateur van het sportakkoord Loek Stam uit.

Sport tegen eenzaamheid

Het derde goedgekeurde project is van Vrijwilligerspunt West-Friesland. Zij willen mensen gaan opleiden tot sportambassadeur. Een van de taken van de sportambassadeurs zal bestaan uit het wijzen op de mogelijkheden die het sportakkoord allemaal biedt. "Niet alleen aan de sportondernemers of -verenigingen," zo benadrukt Loek Stam. "Maar ook organisaties die sport willen inzetten om bijvoorbeeld eenzaamheid of obesitas tegen te gaan."



Ook een project van het Atlas college heeft groen licht gekregen. De scholieren kunnen hiermee niet alleen het sportaanbod ontdekken, maar ook hun leeftijdsgenoten enthousiasmeren. "Het is de doelgroep die het nu in deze tijd moeilijk heeft. Ze worstelen met verveling. Sport kan dan een middel zijn om elkaar te treffen en bezig te zijn."

Netflixserie geeft schaaksport een boost

Soms kan ook een televisieserie een sport nieuw leven inblazen. "Netflix heeft de serie The Queen's Gambit. Dat gaat over een jonge vrouw in het mannenbolwerk dat de schaaksport is. De Hoornse schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn merkt de effecten hiervan. Zo krijgen zij veel meer aanmeldingen om een cursus te volgen.

Ook is er contact met de basisschool Socrates in Zwaag en zij zullen schaken toevoegen aan het lespakket." De seizoensafsluiting van Caïssa-Eenhoorn vond plaats op het hoofdveld van voetbalvereniging De Blokkers. Rennend van het ene naar het andere schaakbord werden er zetten gedaan. Ook hiervoor is het sportakkoord bedoeld.

Samen leren

Verenigingen die ondersteuning zoeken bij bepaalde thema's kunnen ook deelnemen aan twee online webinars die binnenkort plaatsvinden. Maandag 11 januari vindt er een webinar plaats met het thema fondsen werven en maandag 1 februari is het onderwerp het behouden van leden.

Luister hier het interview met Loek Stam terug: