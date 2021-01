Duizenden mensen kunnen nu op uitnodiging een vaccinatie-afspraak maken, callcenter ingericht

AMSTERDAM - Vanaf vandaag ontvangen duizenden mensen die werken in verpleeghuizen via hun werkgever een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Om 8.00 uur is een callcenter van de GGD geopend en mensen met een uitnodiging kunnen hiernaartoe bellen voor het maken van een afspraak.

Tweeduizend medewerkers van de GGD staan klaar om afspraken in te plannen voor vaccinaties die vanaf vrijdag gezet kunnen worden. Het callcenter is zeven dagen in de week geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur.

Aanstaande vrijdag wordt de eerste 'Nederlandse prik' gezet. In Amsterdam begint het vaccineren op 11 januari. Naast medewerkers van verpleeghuizen worden ook artsen en verplegers die werken op ziekenhuisafdelingen voor acute zorg met voorrang gevaccineerd.

Gisteren werd bekend dat dat geldt voor huisartsen. Waarschijnlijk vormen zij de eerste groep die het Moderna-vaccin krijgt, zo schrijft de NOS. Dat vaccin moet nog worden goedgekeurd, maar dat gebeurt mogelijk deze week al.

Vaccineren

Het inenten begint aanstaande vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Op 11 januari volgen Amsterdam, Haaglanden en Drenthe. In de resterende 19 regio's, waaronder dus ook de Noord-Hollandse regio's Hollands-Noorden, Zaanstreek-Waterland, Gooi- en Vechtstreek en Kennemerland, worden op 15 januari de eerste mensen gevaccineerd. Dat is dus een halve week eerder dan gepland.

In onze provincie wordt gevaccineerd in Huizen, Purmerend, Alkmaar, Amsterdam en bij Schiphol. Eind vorig jaar nam NH Nieuws een kijkje in Alkmaar, waar op het festivalterrein aan de Olympiaweg in totaal zeven prikstraten worden opgebouwd.

Harry Katstra en Els Tol van GGD Hollands Noorden leidden NH Nieuws rond op de priklocatie.