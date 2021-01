Eerste vaccinaties drie dagen vervroegd, Amsterdam start week eerder dan gepland

Aanstaande vrijdag, 8 januari, worden in de regio's Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant de eerste vaccins uitgedeeld. Die datum stond al in de agenda en verandert niet. Op 11 januari volgen Amsterdam, Haaglanden en Drenthe. In de resterende 19 regio's, waaronder dus ook de Noord-Hollandse regio's Hollands-Noorden, Zaanstreek-Waterland, Gooi & Vechtstreek en Kennemerland, worden op 15 januari de eerste mensen gevaccineerd. Dat is dus een halve week eerder dan gepland.

Vaccineren start in Noord-Holland op 18 januari: "Dan gaan we met alle GGD's beginnen"

Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland laat aan nieuwspartner NOS weten dat het vervroegen van de vaccinatiecampagne niet te danken is aan een specifieke meevaller. "We hebben realistisch gepland. En als je realistisch bent, geen grote tegenvallers hebt en je werkt allemaal hard, dan loop je soms wat in op de planning. We streven ernaar om het zo snel mogelijk te doen, binnen de kaders van zorgvuldigheid."

Eerder vandaag werd bekend dat naast personeel van verzorg- en verpleeghuizen en ziekenhuizen ook huisartsen als eerst aan de beurt zijn. In onze provincie wordt gevaccineerd in Huizen, Purmerend, Alkmaar, Amsterdam en bij Schiphol. Eind vorig jaar nam NH Nieuws een kijkje in Alkmaar, waar op het festivalterrein aan de Olympiaweg in totaal zeven prikstraten worden opgebouwd.

Harry Katstra en Els Tol van GGD Hollands Noorden leidden NH Nieuws rond op de priklocatie.