Darter Van der Voort: "Het voelde niet als een echt WK zonder het publiek"

PURMEREND - Vincent van der Voort kijkt met gemengde gevoelens terug op het WK Darts. "Alles bij elkaar was het wel een WK om snel te vergeten. De laatste zestien halen is natuurlijk niet slecht, maar het is ook niet waar je voor wil gaan", vertelt de 45-jarige Noord-Hollander in gesprek met NH Sport.

Darter Vincent van der Voort - OrangePictures / Ian Stephen

De darter uit Purmerend werd eerder deze week in de vierde ronde uitgeschakeld door Daryl Gurney. "Ik verloor ook een beetje ongelukkig van Gurney. De beleving was daar anders dan normaal. Het langer moeten blijven, dat deed mij geen goed. Door dat soort dingen heb ik geen goed gevoel over gehouden aan dit WK."

Anders dan normaal Door de afwezigheid van het publiek voelde het voor de darter anders. "We speelden in Alexandra Palace, andere toernooien waren in andere zalen dan gebruikelijk. Normaal gesproken hoor je het publiek als je staat te wachten, daar krijg je energie van. Daarom voelde het niet als een echt WK. Sommigen hadden daar wel last van, sommigen niet." Publiek zorgt altijd voor iets extra's, vindt de Purmerender. "Het juichen, zingen en alles wat erbij komt kijken maakt het compleet. Aan de andere kant moeten je heel blij zijn dat de PDC al deze toernooien organiseert. Langzamerhand wen je aan het spelen zonder publiek. Ik denk wel dat spelers die voor het eerst op het WK stonden er minder last van hadden." Tekst gaat verder onder de tweet

Gourmetten op hotelkamer Door de coronaregels zat Van der Voort acht dagen vast op zijn hotel en vierde hij kerst samen met Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. "Dat was mooi geïmproviseerd. Michael had online zo’n tafelgrill gekocht en zijn we naar slagers geweest om vlees en groentes te halen. We probeerden er nog wat van te maken." De Purmerender vond het wel vreemd dat er niet echt sprake was van 'een bubbel'. "Je werd getest en dan moest je 24 uur op je kamer blijven voordat de uitslag bekend was. Als je negatief was, mocht je gewoon naar buiten. Doe dat dan ook niet." De Noord - Hollander zit op dit moment in de verplichte thuisquarantaine van tien dagen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer mag gooien op toernooien.