Texelse veldrijdster Betsema wint wereldbekerwedstrijd Hulst

HULST - Denise Betsema heeft de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst gewonnen. De Texelse veldrijdster hield in de wedstrijd over zo'n 19 kilometer na een lange solo de favoriete Lucinda Brand (31) ruim een minuut achter zich.

Wereldkampioene Ceylin Alvarado eindigde als derde. "Het voelde als thuis, de dijkjes, de wind en ook wel de kou", vertelde Betsema na afloop voor de camera van de NOS. "Dit was echt genieten. Natuurlijk motiveert mij dit ook met het oog op het WK. Dat gaat nog heel spannend worden."

In de openingsronde nam de Texelse direct de leiding en bepaalde daarmee het tempo. Ze werd gevolgd door Annemarie Worst, Kata Blanka Vas en Ceylin del Carmen Alvarado. In de tweede ronde nam Betsema wat afstand van de kopgroep, die ze in het resterende deel van de koers niet meer uit handen gaf. Ondanks de tweede plaats achter de ijzersterke Betsema won Brand wel de wereldbeker.

Betsema staat tweede in het algemeen klassement (108 punten), achter winnares Brand (150). De derde plaats is voor Ceylin Alvardo met 102 punten. De laatste wereldbekerwedstrijd is op 24 januari in het Belgische Overijse.