Veldrijdster Betsema tweede in Superprestige Gavere

GAVERE - Denise Betsema is tweede geworden op de Superprestige in het Belgische Gavere. De veldrijdster uit Texel kwam tien seconden na winnares Lucinda Brand over de finish, die haar vierde zege op rij boekte.

Het brons was voor Ceylin del Carmen Alvarado. De wereldkampioene veldrijden gaf ruim een halve minuut toe. Het podium bestond dus -net als vorige week- uit Nederlandse veldrijdsters.

Brand haalde in de tweede van vijf ronden op het bijzonder modderige parcours de snel gestarte Denise Betsema bij. De Texelse, zaterdag nog winnares in Antwerpen in een cross om de X02 Badkamers Trofee, moest haar landgenote in de voorlaatste ronde laten gaan.

Algemeen klassement

Na zes crossen staat Betsema op de derde plaats in het algemeen klassement van de Superprestige. De Texelse blijft met 74 punten voor op Yara Kastelijn (68 punten), maar Brand (86 punten) en Ceylin del Carmen Alvarado (84 punten) voeren de ranglijst aan. Op tweede kerstdag staat de volgende cross in Heuden-Zolder op het programma.