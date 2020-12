Ontketende Betsema wint Scheldecross

Betsema reed in de derde ronde weg van de concurrentie en liet zich in het restant van de race niet meer verrassen. Een verwoede tegenaanval van landgenote Lucinda Brand in de slotfase kwam te laat om de 27-jarige veldrijdster nog van de winst te houden. "Ik voelde de hete adem van Lucinda in mijn nek, maar ik kon op safe spelen. Door uiteindelijk geen fouten meer te maken kon ik vandaag winnen", vertelde Betsema na afloop van de race. "Ik begin de laatste weken goed in vorm te raken, dus ik ben blij dat ik hier vandaag kon winnen."

Het is de derde overwinning dit seizoen voor Betsema. Door haar tweede plaats heeft Lucinda Brand in het algemeen klassement van de Soudal Ladies Trophy nu een voorsprong van 50 seconden op Yara Kastelijn en 54 seconden op Betsema.