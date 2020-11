Veldrijdster Betsema derde in Tabor

TABOR - Denise Betsema is als derde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor. De veldrijdster uit Texel moest zondag haar landgenotes Lucinda Brand (eerste) en Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) voor zich dulden.

Brand nam aan het begin van de derde ronde de leiding en sloeg een gaatje met Alvarado na enkele kleine foutjes van de Rotterdamse. De 31-jarige veldrijdster van Telenet-Baloise Lions liep gestaag verder uit en had op de finish 24 seconden voorsprong op Alvarado. De Hongaarse Kata Blanka Vas kwam in de slotronde bij Annemarie Worst en Betsema en werd vierde. Worst, vorig jaar de winnaar in Tabor, kwam als vijfde over de finish.

De wereldbeker veldrijden is vanwege het coronavirus uitgedund en bestaat voorlopig uit vijf wedstrijden. Na Tabor volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari).